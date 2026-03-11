Nio: Umsatz und Absatz rauf – wechselt die Aktie auf die Überholspur?

Besonders stark entwickelte sich das Fahrzeuggeschäft. Der Umsatz aus Autoverkäufen kletterte um rund 81 Prozent auf 31,61 Milliarden Renminbi. Treiber waren deutlich höhere Auslieferungen: Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge stieg um 72 Prozent auf 124.807 Einheiten.

Auch bei der Profitabilität überraschte Nio positiv. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,29 Renminbi je American Depositary Share, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 3,17 Renminbi angefallen war. Analysten hatten im Schnitt weiterhin mit roten Zahlen gerechnet.

2025 insgesamt aber rot

Trotz der Verbesserung im 4. Quartal bleibt das Gesamtjahr für Nio noch verlustreich. Für 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 15,57 Milliarden Renminbi. Im Jahr zuvor hatte der Verlust noch bei 22,66 Milliarden Renminbi gelegen. Der Verlust pro Aktie verringerte sich entsprechend auf 6,85 Renminbi nach 11,03 Renminbi im Vorjahr.

Der Jahresumsatz legte dagegen deutlich zu. Nio erzielte 2025 Erlöse von 87,49 Milliarden Renminbi, verglichen mit 65,73 Milliarden Renminbi im Jahr zuvor. Auch die Margen entwickelten sich positiv. Die Bruttomarge verbesserte sich im vierten Quartal auf 17,5 Prozent, nach 11,7 Prozent im Vorjahr. Die Fahrzeugmarge stieg um fünf Prozentpunkte auf 18,1 Prozent.

Die guten Nachrichten gehen weiter

Für das laufende erste Quartal erwartet Nio weiteres Wachstum. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz zwischen 24,48 Milliarden und 25,18 Milliarden Renminbi. Damit würde der Erlös um 103 bis 109 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigen. Auch bei den Auslieferungen rechnet der Konzern mit einem kräftigen Anstieg. Nio erwartet zwischen 80.000 und 83.000 ausgelieferte Fahrzeuge – ein Plus von 90 bis 97 Prozent.

Mein Tipp: Nächsten Rücksetzer ausnutzen

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Nio beim Wachstum wieder deutlich an Tempo gewinnt. Höhere Auslieferungen, steigende Margen und ein überraschender Quartalsgewinn stärken das Vertrauen der Investoren.

Ob der Elektroautobauer den Weg in eine nachhaltige Profitabilität findet, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie sich Wettbewerb und Nachfrage auf dem hart umkämpften chinesischen Elektroautomarkt entwickeln.

Geht es nach den Analysten, dann hat die Aktie im Durchschnitt von 37 Experten noch fast 40 Prozent Luft nach oben. Der Ausblick von Nio auf das Geschäftsjahr gibt durchaus diese Entwiclung her. Daher können Anleger beim ersten Rücksetzer einen Fuß in die Tür stellen.