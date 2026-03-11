    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIO AktievorwärtsNachrichten zu NIO

    Überraschender Quartalsgewinn

    Nio: Umsatz und Absatz rauf – wechselt die Aktie auf die Überholspur?

    Der chinesische Elektroautohersteller überrascht mit starken Zahlen zum Jahresende. Umsatz und Auslieferungen ziehen deutlich an – und erstmals seit Langem gelingt im Quartal wieder ein Gewinn.

    Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat zum Jahresende die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Vor allem ein kräftiger Anstieg der Fahrzeugauslieferungen sorgte im vierten Quartal für einen deutlichen Umsatzsprung – und brachte dem Unternehmen überraschend wieder einen Gewinn ein.

    Im Schlussquartal 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 34,65 Milliarden Renminbi (rund 5,0 Milliarden Dollar). Im Vorjahreszeitraum hatte der Erlös noch bei 19,70 Milliarden Renminbi gelegen. Analysten hatten laut einer Umfrage von FactSet lediglich mit 33,40 Milliarden Renminbi gerechnet.

    Besonders stark entwickelte sich das Fahrzeuggeschäft. Der Umsatz aus Autoverkäufen kletterte um rund 81 Prozent auf 31,61 Milliarden Renminbi. Treiber waren deutlich höhere Auslieferungen: Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge stieg um 72 Prozent auf 124.807 Einheiten.

    Auch bei der Profitabilität überraschte Nio positiv. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,29 Renminbi je American Depositary Share, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 3,17 Renminbi angefallen war. Analysten hatten im Schnitt weiterhin mit roten Zahlen gerechnet.

    2025 insgesamt aber rot

    Trotz der Verbesserung im 4. Quartal bleibt das Gesamtjahr für Nio noch verlustreich. Für 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 15,57 Milliarden Renminbi. Im Jahr zuvor hatte der Verlust noch bei 22,66 Milliarden Renminbi gelegen. Der Verlust pro Aktie verringerte sich entsprechend auf 6,85 Renminbi nach 11,03 Renminbi im Vorjahr.

    Der Jahresumsatz legte dagegen deutlich zu. Nio erzielte 2025 Erlöse von 87,49 Milliarden Renminbi, verglichen mit 65,73 Milliarden Renminbi im Jahr zuvor. Auch die Margen entwickelten sich positiv. Die Bruttomarge verbesserte sich im vierten Quartal auf 17,5 Prozent, nach 11,7 Prozent im Vorjahr. Die Fahrzeugmarge stieg um fünf Prozentpunkte auf 18,1 Prozent.

    Die guten Nachrichten gehen weiter

    Für das laufende erste Quartal erwartet Nio weiteres Wachstum. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz zwischen 24,48 Milliarden und 25,18 Milliarden Renminbi. Damit würde der Erlös um 103 bis 109 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigen. Auch bei den Auslieferungen rechnet der Konzern mit einem kräftigen Anstieg. Nio erwartet zwischen 80.000 und 83.000 ausgelieferte Fahrzeuge – ein Plus von 90 bis 97 Prozent.

    Mein Tipp: Nächsten Rücksetzer ausnutzen

    Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Nio beim Wachstum wieder deutlich an Tempo gewinnt. Höhere Auslieferungen, steigende Margen und ein überraschender Quartalsgewinn stärken das Vertrauen der Investoren. 

    Ob der Elektroautobauer den Weg in eine nachhaltige Profitabilität findet, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie sich Wettbewerb und Nachfrage auf dem hart umkämpften chinesischen Elektroautomarkt entwickeln.

    Geht es nach den Analysten, dann hat die Aktie im Durchschnitt von 37 Experten noch fast 40 Prozent Luft nach oben. Der Ausblick von Nio auf das Geschäftsjahr gibt durchaus diese Entwiclung her. Daher können Anleger beim ersten Rücksetzer einen Fuß in die Tür stellen. 

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

