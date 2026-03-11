Überraschender Quartalsgewinn
Nio: Umsatz und Absatz rauf – wechselt die Aktie auf die Überholspur?
Der chinesische Elektroautohersteller überrascht mit starken Zahlen zum Jahresende. Umsatz und Auslieferungen ziehen deutlich an – und erstmals seit Langem gelingt im Quartal wieder ein Gewinn.
Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat zum Jahresende die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Vor allem ein kräftiger Anstieg der Fahrzeugauslieferungen sorgte im vierten Quartal für einen deutlichen Umsatzsprung – und brachte dem Unternehmen überraschend wieder einen Gewinn ein.
Im Schlussquartal 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 34,65 Milliarden Renminbi (rund 5,0 Milliarden Dollar). Im Vorjahreszeitraum hatte der Erlös noch bei 19,70 Milliarden Renminbi gelegen. Analysten hatten laut einer Umfrage von FactSet lediglich mit 33,40 Milliarden Renminbi gerechnet.
