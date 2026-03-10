Veeva übernimmt mit Ostro die führende Brand Engagement Plattform für Life Sciences

Auf den von Ostro betriebenen Markenwebsites können Kundinnen und Kunden auf einfache Weise Fragen stellen und erhalten in Echtzeit geprüfte und genehmigte Informationen, Ressourcen und Empfehlungen für nächste Schritte. Durch die Nutzung dieser umfangreichen Interaktionsdaten generiert Ostro zudem tiefgreifende Erkenntnisse, die Marken nutzen können, um Reichweite und Kundenengagement zu verbessern.

PLEASANTON, Kalif., 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die Übernahme von Ostro bekannt. Ostro ist die führende Plattform für Markenkommunikation im Bereich Biowissenschaften, über die Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten über ein benutzerfreundliches, KI-gesteuertes Chat-Erlebnis sofortige, rechtskonforme Antworten erhalten.

Ostro nutzt eine Kombination aus konversationeller KI, semantischer Suche und branchenspezifischen Geschäftsregeln und Schutzmechanismen. Die Antworten sind zu 100 % gesetzeskonform und greifen ausschließlich auf Inhalte zurück, die den MLR-Freigabeprozess (Medical, Legal, Regulatory) durchlaufen haben. Im Gegensatz zu anderen KI-Lösungen halluziniert Ostro nicht und generiert keine neuartigen Antworten.

„KI hat die Art und Weise verändert, in der Menschen Informationen erhalten. Es geht nicht mehr darum, wie viele Informationen man zur Verfügung stellen kann, sondern darum, wie einfach es für Kundinnen und Kunden ist, Antworten zu erhalten", so Peter Gassner, CEO von Veeva. „Ostro ist führend bei der Unterstützung von Marken, die sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte sofortigen Zugang zu korrekten Informationen haben. Wir freuen uns, Ostro im Veeva-Team willkommen zu heißen, wo wir die Zukunft der KI-gestützten Kundenansprache gestalten."

„Wir konzentrieren uns darauf, die Zeit zu verkürzen, die es braucht, um Erkrankungen zu erkennen und zu behandeln", sagt Chase Feiger, Arzt und CEO von Ostro. „Markeninhalte sollten mühelos abrufbar sein und von ihrem Aufbau her den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wir haben Ostro entwickelt, um Reibungsverluste zu beseitigen, damit Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte mit weniger Klicks, Nachdenken und Scrollen vertrauenswürdige Antworten erhalten. Mit Veeva können wir diese Erfahrung viel mehr Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten und Marken zugänglich machen."