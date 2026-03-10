    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVeeva Systems Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Veeva Systems Registered (A)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Veeva übernimmt mit Ostro die führende Brand Engagement Plattform für Life Sciences

    Veeva übernimmt mit Ostro die führende Brand Engagement Plattform für Life Sciences
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    PLEASANTON, Kalif., 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die Übernahme von Ostro bekannt. Ostro ist die führende Plattform für Markenkommunikation im Bereich Biowissenschaften, über die Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten über ein benutzerfreundliches, KI-gesteuertes Chat-Erlebnis sofortige, rechtskonforme Antworten erhalten.

    Auf den von Ostro betriebenen Markenwebsites können Kundinnen und Kunden auf einfache Weise Fragen stellen und erhalten in Echtzeit geprüfte und genehmigte Informationen, Ressourcen und Empfehlungen für nächste Schritte. Durch die Nutzung dieser umfangreichen Interaktionsdaten generiert Ostro zudem tiefgreifende Erkenntnisse, die Marken nutzen können, um Reichweite und Kundenengagement zu verbessern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Veeva Systems A!
    Long
    169,52€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 6,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    219,31€
    Basispreis
    2,43
    Ask
    × 6,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ostro nutzt eine Kombination aus konversationeller KI, semantischer Suche und branchenspezifischen Geschäftsregeln und Schutzmechanismen. Die Antworten sind zu 100 % gesetzeskonform und greifen ausschließlich auf Inhalte zurück, die den MLR-Freigabeprozess (Medical, Legal, Regulatory) durchlaufen haben. Im Gegensatz zu anderen KI-Lösungen halluziniert Ostro nicht und generiert keine neuartigen Antworten.

    „KI hat die Art und Weise verändert, in der Menschen Informationen erhalten. Es geht nicht mehr darum, wie viele Informationen man zur Verfügung stellen kann, sondern darum, wie einfach es für Kundinnen und Kunden ist, Antworten zu erhalten", so Peter Gassner, CEO von Veeva. „Ostro ist führend bei der Unterstützung von Marken, die sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte sofortigen Zugang zu korrekten Informationen haben. Wir freuen uns, Ostro im Veeva-Team willkommen zu heißen, wo wir die Zukunft der KI-gestützten Kundenansprache gestalten."

    „Wir konzentrieren uns darauf, die Zeit zu verkürzen, die es braucht, um Erkrankungen zu erkennen und zu behandeln", sagt Chase Feiger, Arzt und CEO von Ostro. „Markeninhalte sollten mühelos abrufbar sein und von ihrem Aufbau her den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wir haben Ostro entwickelt, um Reibungsverluste zu beseitigen, damit Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte mit weniger Klicks, Nachdenken und Scrollen vertrauenswürdige Antworten erhalten. Mit Veeva können wir diese Erfahrung viel mehr Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten und Marken zugänglich machen."

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Veeva übernimmt mit Ostro die führende Brand Engagement Plattform für Life Sciences PLEASANTON, Kalif., 10. März 2026 /PRNewswire/ - Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute die Übernahme von Ostro bekannt. Ostro ist die führende Plattform für Markenkommunikation im Bereich Biowissenschaften, über die Patientinnen und Patienten, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     