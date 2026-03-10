DAX kämpft sich wieder zurück – VW trotz Gewinneinbruch gesucht

In den Fokus rückte dadurch auch die Aktie von Volkswagen. Der Autobauer aus Wolfsburg hat sein Ergebnis für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert. Die Rückschau verlief im Rahmen der im Vorfeld sehr niedrigen Erwartungen und überraschte sogar leicht positiv bei der nicht so stark gekürzten Dividende. Überzeugen konnte in jedem Falle der Ausblick, der vielen Anlegern wieder Lust auf VW-Aktien gemacht hat.

Die Anleger haben vorerst einen Haken an die Ölpreisentwicklung gemacht und sich heute wieder nach Kaufgelegenheiten bei deutschen Blue-Chips umgesehen.

Außerdem griffen Anleger heute bei Unternehmen mit intakten Investmentstorys zu. So profitierten die Aktien von Infineon und Siemens Energy von den erneut aufflackernden KI-Fantasien, während die Banken nicht zuletzt wegen der hohen Handelsvolumina an den Finanzmärkten gesucht waren.

Doch so richtig trauen die Anleger dem Braten im Nahen Osten nicht und dürften oberhalb des Kursniveaus von 24 000 Punkten im DAX weiter vorsichtig agieren. Zu viele Fragen über Fortgang oder Ende des Krieges bleiben unbeantwortet und damit ist auch stand jetzt nicht klar, welche weiteren Auswirkungen auf die Energiepreise bestehen. Damit sollte auch die heutige Erholung im DAX nicht als nachhaltig bewertet werden. Zeitnahe erneute Kursrückgänge sind mit jeder Tickermeldung über Raketen auf Ölraffinerien oder Tanker auf der Straße von Hormus potenziell möglich.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

