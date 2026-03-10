    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Euro setzt Erholung fort - Iran-Krieg bleibt im Fokus

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag seine Erholung vom Vortag fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer allgemein besseren Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend ein schnelles Ende des Iran-Kriegs vage in Aussicht gestellt hatte. Allerdings fiel der Kurs zuletzt unter seine Höchstkurse zurück, da die Zweifel an einem baldigen Ende wieder wachsen. Ein euro kostete am Nachmittag 1,1643 Dollar. Am Vorabend waren es noch weniger als 1,16 Dollar.

    Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1641 (Montag: 1,1555) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8590 (0,8654) Euro.

    Am Montag hatte noch ein starker Anstieg der Energiepreise für Kursverluste an den Finanzmärkten gesorgt. Der Euro war zeitweise bis fast 1,15 Dollar zurückgefallen. Der Dollar wurde als Weltleitwährung und sicherer Hafen gesucht. Zudem sind die USA Nettoexporteur von Rohöl, während die Eurozone von Importen abhängig ist.

    Bereits am Montag hatte im Tagesverlauf eine Kurserholung an den meisten Märkten eingesetzt. Am Vorabend wurde sie durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump verstärkt, der ein "sehr zeitnahes" Ende des Kriegs im Nahen Osten in Aussicht gestellt hatte. Allerdings machte Trump keine konkreten Angaben. "Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort", kommentierten Analysten der Dekabank. Allerdings wurde die Kriegshandlungen im Tagesverlauf unvermindert fortgesetzt. So meldete der Iran erneut schwere Luftangriffe. Die Vereinigten Staaten gäben nicht nach, "bis der Feind vollständig und endgültig besiegt" sei, machte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Washington klar.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86545 (0,86530) britische Pfund, 183,67 (183,15) japanische Yen und 0,9027 (0,9008) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.232 Dollar. Das waren etwa 94 Dollar mehr als am Vortag./jsl/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
