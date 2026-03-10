ANALYSE-FLASH
Baader Bank senkt Ziel für Deutsche Beteiligungs AG - 'Buy'
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Jahreszahlen von 41,90 auf 30,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe weitgehend wie von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick klinge zuversichtlich. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Sein ursprünglicher Ansatz, den Wert der einzelnen Unternehmensteile zu betrachten und zu summieren, habe sich als zu optimistisch erwiesen. Der Experte orientiert sich nun am Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie an der Eigenkapitalrendite. So verfahre er auch mit anderen Branchenwerten./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:03 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24,80 auf Tradegate (10. März 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 460,72 Mio..
Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +21,70 %/+66,33 % bedeutet.
Kursziel: 30,80 Euro
