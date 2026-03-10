Baader Bank senkt Ziel für Deutsche Beteiligungs AG - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24,80 auf Tradegate (10. März 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -0,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 460,72 Mio..

Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +21,70 %/+66,33 % bedeutet.