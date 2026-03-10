    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Leichte Kurverluste nach Vortagserholung

    Deutsche Anleihen - Leichte Kurverluste nach Vortagserholung
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag ein wenig gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,09 Prozent auf 127,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,83 Prozent.

    Am Montagabend war der Bund-Future noch mit der vagen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, nachdem er zu Beginn der Handelswoche unter 126 Punkte gefallen war. Gestiegene Energiepreise hatten zeitweise Inflationssorgen geschürt.

    Weiterhin steht der Iran-Krieg im Blick der Märkte. Inmitten heftiger israelischer Angriffe auf den Iran hatte US-Präsident Donald Trump überraschend ein baldiges Ende des Krieges ins Spiel gebracht. "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview. Allerdings erklärten die iranischen Revolutionsgarden, dass sie entschieden, wann der Krieg endet.

    "Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Die Erholung sei aber eher taktisch und positionsgetrieben. "Der Ölpreis bleibt Dreh- und Angelpunkt der Marktbewegungen." Im Tagesverlauf nahm die Skepsis an den Märkten wieder zu. Schließlich wurde die Kriegshandlungen im Tagesverlauf unvermindert fortgesetzt. So meldete der Iran erneut schwere Luftangriffe. Die Vereinigten Staaten gäben nicht nach, "bis der Feind vollständig und endgültig besiegt" sei, machte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in Washington klar.

    Schwache Außenhandelszahlen aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. So sind die Exporte im Januar um 2,3 Prozent gefallen. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 1,5 Prozent prognostiziert./jsl//mis




