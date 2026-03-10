DZ BANK stuft Stellantis auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Stellantis nach endgültigen Jahreszahlen von 8,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Es habe keine Überraschungen mehr gegeben, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als der Autobauer Anfang Februar seine vorläufigen Zahlen vorgelegt habe, sei vor allem die milliardenschwere Abschreibung, im Wesentlichen auf die Elektro-Strategie, Thema gewesen. Operativ komme der Konzern in Nordamerika voran, in Europa dagegen hätten die Herausforderungen derzeit noch die Oberhand. Er korrigierte seine Ergebnisschätzungen nach unten und verwies für Fragen in Bezug auf das Europa-Geschäft auf den im Mai anstehenden Investorentag./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 6,058EUR auf Tradegate (10. März 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Matthias Volkert

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



