Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.233,21USD pro Feinunze und notiert damit +1,81 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 89,59USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,45 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 89,04USD und verzeichnet ein Minus von -1,50 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 84,81USD und verzeichnet ein Minus von -0,34 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.683,00USD
|-0,47 %
|Platin
|2.229,00USD
|+1,90 %
|Kupfer London Rolling
|13.119,78USD
|+1,58 %
|Aluminium
|3.429,93PKT
|+0,68 %
|Erdgas
|3,035USD
|+0,33 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +3,45 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.03.26, 17:29 Uhr.