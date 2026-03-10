Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.233,21USD pro Feinunze und notiert damit +1,81 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 89,59USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,45 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 89,04USD und verzeichnet ein Minus von -1,50 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 84,81USD und verzeichnet ein Minus von -0,34 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.683,00 USD -0,47 % Platin 2.229,00 USD +1,90 % Kupfer London Rolling 13.119,78 USD +1,58 % Aluminium 3.429,93 PKT +0,68 % Erdgas 3,035 USD +0,33 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +3,45 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.03.26, 17:29 Uhr.