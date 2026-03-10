    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDt. Beteiligungs AG AktievorwärtsNachrichten zu Dt. Beteiligungs AG
    BAADER BANK stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Jahreszahlen von 41,90 auf 30,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe weitgehend wie von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick klinge zuversichtlich. Das Kursziel sinke aus Bewertungsgründen. Sein ursprünglicher Ansatz, den Wert der einzelnen Unternehmensteile zu betrachten und zu summieren, habe sich als zu optimistisch erwiesen. Der Experte orientiert sich nun am Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie an der Eigenkapitalrendite. So verfahre er auch mit anderen Branchenwerten./rob/la/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 16:03 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 24,70EUR auf Tradegate (10. März 2026, 17:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Gerhard Schwarz
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 30,80
    Kursziel alt: 41,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
