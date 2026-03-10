Nebenwerte zünden Kursturbo: DAX, Dow & S&P 500 im Aufwind

Entwicklung der Indizes

Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben den Handelstag mit überwiegend freundlichen Vorzeichen bestritten. In Deutschland legten vor allem die Nebenwerte deutlich zu, während Technologiewerte etwas hinterherhinkten. Auch die US-Börsen zeigten sich im Plus. Der DAX notiert aktuell bei 23.958,75 Punkten und gewinnt 0,70 Prozent. Damit setzt der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend fort, bleibt aber hinter den Zuwächsen der mittelgroßen und kleineren Werte zurück. Der MDAX steigt um 1,02 Prozent auf 29.780,23 Punkte und ist damit der stärkste der großen deutschen Indizes. Der SDAX, der die kleineren börsennotierten Unternehmen abbildet, legt um 0,94 Prozent auf 17.333,49 Punkte zu und bestätigt damit die robuste Nachfrage nach Nebenwerten. Deutlich verhaltener zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex kommt nur auf ein Plus von 0,20 Prozent und steht bei 3.628,58 Punkten. Damit bleibt er klar hinter den klassischen Industrie- und Nebenwerteindizes zurück, was auf eine gewisse Zurückhaltung der Anleger gegenüber Technologiewerten hindeutet. In den USA präsentieren sich die Leitindizes ebenfalls freundlich. Der Dow Jones steigt um 0,64 Prozent auf 48.003,73 Punkte und liegt damit in etwa auf Augenhöhe mit dem DAX. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,53 Prozent auf 6.823,37 Punkte und zeigt damit eine solide, wenn auch etwas moderatere Aufwärtsbewegung als viele deutsche Indizes. In der Gesamtschau verläuft der Handelstag positiv: Deutsche Nebenwerte (MDAX, SDAX) führen die Gewinnerliste an, während Technologiewerte im TecDAX zurückbleiben. In den USA ziehen Dow Jones und S&P 500 mit, wenn auch mit etwas geringerer Dynamik als die deutschen Nebenwerteindizes.