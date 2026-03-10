    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    Verbio Aktie startet durch - 10.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Verbio Aktie bisher um +8,14 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von +8,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 30,94, mit einem Plus von +8,14 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Verbio über einen Zuwachs von +72,58 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +12,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +47,35 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,81 % geändert.

    Verbio Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,82 %
    1 Monat +32,95 %
    3 Monate +72,58 %
    1 Jahr +222,13 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Verbio‑Aktie. Im Fokus stehen potenzielle Kurszonen (ca. 40–45 €), bullische Stimmung und der Zusammenhang zu Öl-/Methanol‑Preisen. Regulatorische Treiber wie THG‑Quote, Gebäudegesetz und Biomethan‑Hochlauf gelten als fundamentale Wachstumstreiber. Insgesamt bleibt der Ausblick optimistisch, mit Hinweisen auf weitere Kursanstiege.

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,97 Mrd.EUR € wert.

    Nebenwerte zünden Kursturbo: DAX, Dow & S&P 500 im Aufwind


    Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street im Gleichschritt: Während deutsche Nebenwerte den Takt vorgeben, bleiben Technologiewerte zurück – und die US-Indizes ziehen moderat mit.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %.

    Verbio Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

    +7,98 %
    +10,86 %
    +32,88 %
    +67,78 %
    +220,50 %
    -41,44 %
    -10,63 %
    +328,14 %
    +81,53 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W



