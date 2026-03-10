    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Iran-Krieg

    Putin für schnelle Deeskalation

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin spricht sich für ein schnelles Ende des Iran-Kriegs aus und setzt auf eine politische Lösung des Konflikts. Das habe er in einem erneuten Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian deutlich gemacht, teilte der Pressedienst des Kremls mit. Peseschkian habe Russland für Unterstützung und insbesondere humanitäre Hilfe gedankt.

    Putin und Peseschkian hatten bereits am Freitag telefoniert. Der Kremlchef sprach außerdem am Montag auch mit US-Präsident Trump unter anderem über den Iran-Krieg.

    Russland, das selbst seit vier Jahren Krieg in der Ukraine führt, hat die Angriffe der USA und Israels auf Ziele im Iran verurteilt. Moskau und Teheran arbeiten eng zusammen und haben im vergangenen Jahr auch eine strategische Partnerschaft geschlossen, die aber keine Verpflichtung zu einem Eingreifen enthält, wenn eins der Länder attackiert wird./ksr/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
