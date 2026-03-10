    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr als 4,3 Millionen Ukrainer mit EU-Schutzstatus

    Mehr als 4,3 Millionen Ukrainer mit EU-Schutzstatus
    Foto: Siarhei - 356130783

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutschland beherbergt in der Europäischen Union weiterhin die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine mit einem Schutzstatus. In Deutschland lebten Ende Januar laut EU-Statistikbehörde Eurostat etwa 1,26 Millionen Menschen, die vor dem Angriffskrieg Russlands geflohen sind. Im Vergleich zum Vormonat Dezember waren es demnach 0,8 Prozent mehr.

    Nach Deutschland gibt es in Polen (956.990 Menschen) und Tschechien (397.185 Menschen) die meisten Menschen aus der Ukraine mit Schutzstatus. Gemessen an der Bevölkerungszahl weist zudem Tschechien mit 36,4 Schutzberechtigten je 1.000 Einwohner die höchste Quote auf, gefolgt von Polen (26,5).

    Viele geflüchtete Ukrainer können in der EU arbeiten und erhalten Sozialleistungen und medizinische Versorgung, ohne Asyl beantragen zu müssen. Diesen Schutzstatus hatten die EU-Staaten zuvor bis März 2027 verlängert. Ob diese temporäre Lösung ein weiteres Mal verlängert wird, diskutieren die EU-Innenminister zurzeit./tre/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mehr als 4,3 Millionen Ukrainer mit EU-Schutzstatus Deutschland beherbergt in der Europäischen Union weiterhin die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine mit einem Schutzstatus. In Deutschland lebten Ende Januar laut EU-Statistikbehörde Eurostat etwa 1,26 Millionen Menschen, die vor dem Angriffskrieg …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     