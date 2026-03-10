    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Besonders beachtet!

    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    AIXTRON - Aktie steigt rasant +8,09 % - 10.03.2026

    Am 10.03.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +8,09 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON - Aktie steigt rasant +8,09 % - 10.03.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,09 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +3,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,72. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.834,24€
    Basispreis
    2,40
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.376,13€
    Basispreis
    2,61
    Ask
    × 14,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der AIXTRON Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +81,02 %.

    Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +9,32 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +84,02 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,32 %
    1 Monat +50,92 %
    3 Monate +81,02 %
    1 Jahr +151,91 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und fundamentale Treiber von Aixtron. Diskutiert wird die Aufnahme in den Stoxx Europe 600 ab dem 23. März, wodurch passive Fonds kaufen müssten und ein Kursziel um 40 Euro genannt wird. Zugleich wird ein +10% am letzten Freitag bestätigt, während andere eine Korrektur auf ca. 27 Euro andeuten. Technisch/fundamental wird GAN-Technologie als Wachstumstreiber genannt, mit Hinweisen auf Aufträge und KI-Anwendungsfelder, insbesondere Asien.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,59 Mrd.EUR € wert.

    Dax erholt sich mit Ölpreis-Rückgang


    Hoffnungen auf ein rasches Ende des Iran-Kriegs samt einer Entspannung am Ölmarkt haben den Dax am Dienstag phasenweise wieder über die 24.000-Punkte-Marke katapultiert. Letztlich ging der deutsche Leitindex dann mit einem Plus von 2,39 Prozent auf …

    Nebenwerte zünden Kursturbo: DAX, Dow & S&P 500 im Aufwind


    Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street im Gleichschritt: Während deutsche Nebenwerte den Takt vorgeben, bleiben Technologiewerte zurück – und die US-Indizes ziehen moderat mit.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.03.2026 im TecDAX.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,62 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,70 %.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +6,81 %
    +7,53 %
    +47,26 %
    +81,72 %
    +147,81 %
    +5,83 %
    +63,76 %
    +794,15 %
    +416,12 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! AIXTRON - Aktie steigt rasant +8,09 % - 10.03.2026 Am 10.03.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +8,09 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     