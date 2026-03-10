AIXTRON - Aktie steigt rasant +8,09 % - 10.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,09 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +3,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,72€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der AIXTRON Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +81,02 %.

Allein seit letzter Woche ist die AIXTRON Aktie damit um +9,32 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +84,02 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,32 % 1 Monat +50,92 % 3 Monate +81,02 % 1 Jahr +151,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung und fundamentale Treiber von Aixtron. Diskutiert wird die Aufnahme in den Stoxx Europe 600 ab dem 23. März, wodurch passive Fonds kaufen müssten und ein Kursziel um 40 Euro genannt wird. Zugleich wird ein +10% am letzten Freitag bestätigt, während andere eine Korrektur auf ca. 27 Euro andeuten. Technisch/fundamental wird GAN-Technologie als Wachstumstreiber genannt, mit Hinweisen auf Aufträge und KI-Anwendungsfelder, insbesondere Asien.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,59 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,62 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,70 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen.