    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie der Mercedes-Vans-Chef den Absatz wieder steigern will

    Wie der Mercedes-Vans-Chef den Absatz wieder steigern will
    Foto: Matthias Balk - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Mit einem noch stärkeren Fokus auf Kunden wie Handwerker, Spediteure oder Lieferdienste will die Vans-Sparte von Mercedes-Benz nach zuletzt rückläufigen Geschäftszahlen wieder wachsen. "Wir haben die Strategie im vergangenen Jahr nachgeschärft und rücken die gewerblichen Kunden hier noch stärker in den Mittelpunkt", sagte Vans-Chef Thomas Klein der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

    Die Vans-Sparte hatte 2023 mit 447.800 Einheiten einen Absatzrekord erzielt. 2024 und 2025 sank der Absatz wieder. 2025 lag er noch bei 359.136 Einheiten. Für dieses Jahr rechnet der Konzern wieder mit einem leichten Plus. Mittelfristig wolle die Sparte auch wieder in Sphären vorstoßen, die sie bereits hatte, sagte Klein, ohne den Zeitraum konkret zu benennen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    51,12€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    58,88€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gewerbliche Kunden im Zentrum der Strategie

    Gewerbliche Kunden machen Klein zufolge etwa 80 Prozent des Geschäfts aus, bekannt sind hier etwa Fahrzeuge wie der Sprinter oder Vito. 20 Prozent seien private Kunden, die zum Beispiel die V-Klasse mit bis zu acht Sitzen oder die Reisemobil-Variante Marco Polo fahren. Angesichts ihrer Bedeutung sei es aber richtig, den gewerblichen Kunden noch mehr Raum einzuräumen.

    "Wir werden den gewerblichen Kunden noch stärker, noch intensiver und noch besser betreuen als wir das ohnehin schon tun", sagte Klein, der die Sparte seit einem Jahr leitet. So wolle Mercedes den gewerblichen Kunden etwa beim Umstieg auf die E-Mobilität stärker unter die Arme greifen und zum Beispiel auch Lösungen zum Laden im Depot anbieten.

    Elektro-Anteil bei rund acht Prozent

    Rund acht Prozent der im vergangenen Jahr abgesetzten Vans waren vollelektrisch. Etwas weniger als bei den Pkw (9,3 Prozent). Gewerbliche Kunden hätten ganz andere Anforderungsprofile an die Antriebsform als private Kunden, sagte Klein. Die Vans-Sparte biete sowohl vollelektrische Fahrzeuge als auch Verbrennerfahrzeuge, und die Kunden bestimmten im Wesentlichen das Tempo der Transformation.

    "Die Zahlen, die wir im letzten Jahr abgeliefert haben, sind aus meiner Sicht wirklich gut", sagte Klein. Klein verwies in diesem Zusammenhang auf eine immer noch zweistellige bereinigte Umsatzrendite in Höhe von 10,2 Prozent. Allerdings hatte diese 2024 noch bei 14,6 Prozent gelegt.

    Der Umsatz war jedoch 2025 um elf Prozent gesunken und das operative Ergebnis (Ebit) um mehr als die Hälfte eingebrochen. Beim Mercedes-Konzern insgesamt war der Gewinn 2025 um die Hälfte im Vergleich zum bereits bescheidenen Vorjahr eingebrochen.

    Neues Fahrzeug vorgestellt

    Beim Aufpolieren der Geschäftszahlen soll künftig auch der neue elektrische VLE helfen, den Mercedes am Dienstagabend in Stuttgart vorgestellt hat. Der VLE sei das erste Fahrzeug auf Basis einer neu entwickelten Van-Architektur, hieß es laut Mitteilung. Das Fahrzeug biete Sitzplätze für bis zu acht Personen. Das Angebot eigne sich für Familien und in ihrer Freizeit aktive Kundinnen und Kunden, aber auch für exklusive Shuttles./rwi/DP/mis

    Mercedes-Benz Group

    -0,65 %
    -2,21 %
    -5,05 %
    -9,38 %
    -9,53 %
    -25,33 %
    -7,95 %
    +0,61 %
    +183,67 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 55,00 auf Tradegate (10. März 2026, 19:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 52,87 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +0,16 %/+34,77 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wie der Mercedes-Vans-Chef den Absatz wieder steigern will Mit einem noch stärkeren Fokus auf Kunden wie Handwerker, Spediteure oder Lieferdienste will die Vans-Sparte von Mercedes-Benz nach zuletzt rückläufigen Geschäftszahlen wieder wachsen. "Wir haben die Strategie im vergangenen Jahr nachgeschärft und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     