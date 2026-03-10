NatBridge treibt Konsolidierung in Cahuilla mit neuer Absichtserklärung (LOI) für weitere beurkundete Parzellen voran

BURNABY, BC – 10. März 2026 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. („NatBridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 9. März 2026 eine verbindliche Absichtserklärung (die „LOI“) mit Teras Resources Ltd. USA („Teras USA“) unterzeichnet hat, um die Konsolidierung der beurkundeten Mineral-Claims innerhalb des Goldprojekts Cahuilla im Imperial County (Kalifornien) weiter voranzutreiben. Zusammen mit der am 9. Januar 2026 unterzeichneten verbindlichen Absichtserklärung (zusammen die „Phase-2-LOIs“) wird damit der Rahmen für den Erwerb von Parzellen der Phase 2 geschaffen.

Gemäß der Absichtserklärung schlägt NatBridge den Erwerb von vier (4) weiteren beurkundeten Parzellen (die „Erwerbsparzellen“) zu Bedingungen vor, die mit dem zuvor von dem Unternehmen bekannt gegebenen Rahmen für den Erwerb von Parzellen übereinstimmen, und hat sich außerdem eine Option (die „Option“) zum Erwerb von drei (3) weiteren Parzellen (die „Optionsparzellen“) gesichert.

„Wir freuen uns, diesen Meilenstein erreicht zu haben und die Präsenz von NatBridge auf dem Goldprojekt Cahuilla weiter auszubauen“, kommentierte Stephen Moses, Chief Executive Officer von NatBridge. „Aufbauend auf unserer früheren Phase-1-Parzellenvereinbarung treiben diese Vereinbarungen eine strukturierte Konsolidierungsstrategie voran, die uns einen klaren Weg zum Ausbau unserer Mineralrechtsposition aufzeigt.“

Joseph Carrabba, CEO von Teras Resources, fügte hinzu: „Wir freuen uns, gemeinsam mit NatBridge die Konsolidierung der beurkundeten Eigentumsrechte im Gebiet des Goldprojekts Cahuilla weiter voranzutreiben. Diese Absichtserklärung spiegelt die konstruktive Zusammenarbeit zwischen unseren Teams und unser gemeinsames Ziel wider, diese Transaktionen auf ordnungsgemäße und kooperative Weise voranzubringen. Wir freuen uns auf den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung.“

Die Absichtserklärungen der Phase 2 legen die wichtigsten kommerziellen Bedingungen fest, zu denen NatBridge und Teras USA eine oder mehrere endgültige Vereinbarungen über den Erwerb der unterirdischen Mineralrechte unter den Erwerbsparzellen und, falls ausgeübt, an den Optionsparzellen abschließen wollen. Die Option kann von NatBridge jederzeit vor Abschluss des Erwerbs der Erwerbsparzellen oder zu einem späteren Zeitpunkt, der zwischen den Parteien schriftlich vereinbart werden kann, ausgeübt werden.