Börsen Update USA - 10.03. - Dow Jones stark +0,30 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.842,94 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Honeywell International +3,11 %, Cisco Systems +3,10 %, 3M +3,09 %, Caterpillar +2,31 %, NVIDIA +1,54 %

Flop-Werte: Salesforce -2,10 %, Boeing -1,76 %, IBM -1,23 %, Microsoft -0,98 %, McDonald's -0,83 %

Der US Tech 100 steht bei 24.998,37 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: Micron Technology +4,92 %, Seagate Technology Holdings +3,80 %, Intel +3,54 %, Western Digital +3,49 %, Arm Holdings +3,36 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -7,89 %, Thomson Reuters -7,38 %, Axon Enterprise -5,27 %, Datadog Registered (A) -4,66 %, Atlassian Registered (A) -4,53 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.796,59 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +5,95 %, Micron Technology +4,92 %, Corning +4,70 %, Seagate Technology Holdings +3,80 %, Intel +3,54 %

Flop-Werte: Centene -14,35 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -9,45 %, AppLovin Registered (A) -7,89 %, West Pharmaceutical Services -6,31 %, United Rentals -5,51 %