SanDisk Corporation - Aktie zieht deutlich an - 10.03.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SanDisk Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,62 % verkraften.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von +5,95 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,92 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +11,92 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 627,89$, mit einem Plus von +5,95 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -0,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,62 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Minus von -6,62 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,14 % 1 Monat -6,62 % 3 Monate -6,62 % 1 Jahr -6,62 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,84 Mrd.USD € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

SanDisk Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.