Iran-Krieg: Trump und die Ölpreis-Drücker!

Trotz keinerlei Entspannung im Iran-Krieg fällt der Ölpreis immer weiter - und genau das ist das Ziel von Trump und anderen Playern wie der G7! Dabei ist die Straße von Hormus faktisch immer noch nicht passierbar (Ausnahme: chinesische Schiffe). Da greift die Trump-Regierung nun zu jedem Mittel: US-Energieminister Wright heute Abend mit einem Tweet, wonach ein Schiff der US-Navy erfolgreich einen Öl-Tanker durch die Straße von Hormus eskortiert habe. Daraufhin rutschte der Ölpreis weiter ab - dann aber war der Tweet plötzlich wieder gelöscht. Fake News? Auch die Beratungen der G7 über die Freigabe der strategischen Öl-Reserven haben nur den Zweck, den Ölpreis zu drücken. Die Wall Street wiederum glaubt an das baldigen Ende des Iran-Kriegs - auch wenn es dafür keinerlei Indizien gibt..

