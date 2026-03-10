    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Iran-Krieg: Trump und die Ölpreis-Drücker!

    Dabei ist die Straße von Hormus faktisch immer noch nicht passierbar (Ausnahme: chinesische Schiffe). Da greift die Trump-Regierung nun zu jedem Mittel

    Trotz keinerlei Entspannung im Iran-Krieg fällt der Ölpreis immer weiter - und genau das ist das Ziel von Trump und anderen Playern wie der G7! Dabei ist die Straße von Hormus faktisch immer noch nicht passierbar (Ausnahme: chinesische Schiffe). Da greift die Trump-Regierung nun zu jedem Mittel: US-Energieminister Wright heute Abend mit einem Tweet, wonach ein Schiff der US-Navy erfolgreich einen Öl-Tanker durch die Straße von Hormus eskortiert habe. Daraufhin rutschte der Ölpreis weiter ab - dann aber war der Tweet plötzlich wieder gelöscht. Fake News? Auch die Beratungen der G7 über die Freigabe der strategischen Öl-Reserven haben nur den Zweck, den Ölpreis zu drücken. Die Wall Street wiederum glaubt an das baldigen Ende des Iran-Kriegs - auch wenn es dafür keinerlei Indizien gibt..

    Hinweis aus Video:

    Fugi Börsen-Tasse kostenlos (500 verfügbar):
    https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/boersen-tasse-mar ...

     

    Das Video "Iran-Krieg: Trump und die Ölpreis-Drücker!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Iran-Krieg: Trump und die Ölpreis-Drücker! Trotz keinerlei Entspannung im Iran-Krieg fällt der Ölpreis immer weiter - und genau das ist das Ziel von Trump und anderen Playern wie der G7!

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     