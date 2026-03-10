    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    TeamViewer Aktie deutlicher Kursrutsch - 10.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die TeamViewer Aktie bisher Verluste von -4,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.03.2026

    Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 4,5730 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,59 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2200  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TeamViewer Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,73 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um +6,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TeamViewer -21,03 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    TeamViewer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,16 %
    1 Monat -19,12 %
    3 Monate -15,73 %
    1 Jahr -62,16 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte zu TeamViewer. Kernpunkte sind der jüngste Kursrutsch auf 4,55–4,75 €, Diskussionen zu Short-/Insider-Verkäufen und dem Branchenvergleich; Befürworter verweisen auf Potenzial durch Thrive-/Microsoft-Integration, Skeptiker bleiben vorsichtig. Für 2026 wird 0–3% Wachstum genannt; Kursziele reichen je nach Szenario bis ca. 13 €, basierend auf FCF-Rendite.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 794,83 Mio.EUR € wert.

    Nebenwerte zünden Kursturbo: DAX, Dow & S&P 500 im Aufwind


    Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street im Gleichschritt: Während deutsche Nebenwerte den Takt vorgeben, bleiben Technologiewerte zurück – und die US-Indizes ziehen moderat mit.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.03.2026 im TecDAX.

    Carl Zeiss Meditec, Gerresheimer, GFT, Lanxess, Renk, Puma, TeamViewer


    Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben sind in der EU-Leerverkaufsverordnung festgelegt, …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %.

    TeamViewer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    -4,06 %
    +7,45 %
    -17,45 %
    -15,78 %
    -61,77 %
    -68,43 %
    -88,92 %
    -84,82 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90



