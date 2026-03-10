    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCliq Digital AktievorwärtsNachrichten zu Cliq Digital

    GNW-Adhoc

    Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und Kapitalherabsetzung der Gesellschaft

    Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und Kapitalherabsetzung der Gesellschaft
    Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und Kapitalherabsetzung der Gesellschaft
    10. Mar 2026 / 21:00 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Düsseldorf, 10. März 2026 - Der Cliq Digital AG ("Gesellschaft") ist heute ein schriftliches Verlangen der Aktionärin Dylan Media B.V. ("Dylan Media") zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ("aoHV 2026") zugegangen ("Einberufungsverlangen").
    Gemäß dem Einberufungsverlangen soll die aoHV 2026 einen Beschluss über die Durchführung eines öffentlichen Teilrückkaufangebots der Gesellschaft an alle Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb von bis zu 2.987.012 Aktien, entsprechend rund 50,99 % des Grundkapitals der Gesellschaft, gegen Zahlung einer Gegenleistung in Höhe von EUR 3,85 je Aktie ("Potenzielles Teilrückkaufangebot"), verbunden mit einer Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Einziehung der im Rahmen des Potenziellen Teilrückkaufangebots zu erwerbenden Aktien, fassen ("Potenzielle Kapitalherabsetzung"). Zudem teilte Dylan Media der Gesellschaft mit, dass sie sich unwiderruflich und unbedingt dazu verpflichten wird, das Potenzielle Teilrückkaufangebot für die von ihr gehaltenen Aktien nicht anzunehmen. Darüber hinaus hat Dylan Media darauf hingewiesen, dass die Liquidität der Aktien der Gesellschaft aus ihrer Sicht sehr gering ist. Nach Einschätzung von Dylan Media biete die derzeitige Börsennotierung der Gesellschaft keine angemessenen Eigenkapitalfinanzierungsmöglichkeiten über die öffentlichen Kapitalmärkte. Darüber hinaus erwarte Dylan Media angesichts der starken Liquiditätsposition der Gesellschaft, dass diese kurz- und mittelfristig keinen Finanzierungsbedarf über den Kapitalmarkt mehr haben wird. Vor diesem Hintergrund hat Dylan Media der Gesellschaft empfohlen, im Zusammenhang mit dem Potenziellen Teilrückkaufangebot und der Potenziellen Kapitalherabsetzung ein De-listing zu erwägen, da es dem Unternehmen eine größere langfristige Stabilität verschaffe.
    Die Gesellschaft prüft das weitere Vorgehen und wird die Aktionäre und den Kapitalmarkt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben weiter informieren.
    Ende der Insiderinformation
    GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    GNW-Adhoc Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und Kapitalherabsetzung der Gesellschaft ^CLIQ Digital AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe Cliq Digital AG: Einberufungsverlangen der Dylan Media B.V. für außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Aktienrückkaufangebot und Kapitalherabsetzung der …
