Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 10.03.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -7,13 %
Platz 1
Performance 1M: +16,77 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -6,77 %
Platz 2
Performance 1M: +25,89 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 3
Performance 1M: +31,31 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 4
Performance 1M: +5,94 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 5
Performance 1M: -2,60 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 6
Performance 1M: -9,93 %
Intel
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 7
Performance 1M: -7,89 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 8
Performance 1M: +13,30 %
Intuit
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 9
Performance 1M: +10,65 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 10
Performance 1M: -8,09 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 11
Performance 1M: -6,97 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 12
Performance 1M: +12,57 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 13
Performance 1M: +20,81 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 14
Performance 1M: -6,03 %
Zscaler
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 15
Performance 1M: -2,82 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 16
Performance 1M: -3,22 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 17
Performance 1M: +4,93 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 18
Performance 1M: -1,86 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 19
Performance 1M: +2,33 %
Copart
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 20
Performance 1M: -3,96 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 21
Performance 1M: -10,40 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 22
Performance 1M: -5,71 %
Paychex
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 23
Performance 1M: +2,34 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 24
Performance 1M: -4,54 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 25
Performance 1M: -0,68 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 26
Performance 1M: -10,32 %
Palantir
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 27
Performance 1M: +9,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
WallstreetONLINE-Sentiment zu Palantir wirkt gemischt: Kursanstiege der letzten Tage (Beitrag 1) treffen auf geopolitische Risiken aus militärischerKI-Nutzung (Beiträge 2,5) und die Sorge um Abhängigkeit von Regierungsaufträgen (Beitrag 7). Fundamentale Daten: 137% Wachstum im US Commercial Segment (Beitrag 6); Insider-Verkäufe durch Peter Thiel (Beitrag 3). Langfristig muss kommerzielle Dynamik zulegen.
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 28
Performance 1M: -3,25 %
Shopify
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 29
Performance 1M: +12,09 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 30
Performance 1M: -2,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegend fundamentals-basierte Sicht: NVIDIA bleibt als KI‑Datenzentrums‑Leader mit Rekordumsatz und stabilen Margen, plus proaktiver Supply-Chain‑Planung. Der jüngste Kursrückgang wird als temporär gesehen; bei niedrigerem Multiple steigt das Potenzial. Skepsis bleibt gegenüber Micron/China, dennoch bleibt das Langfrist-Sentiment positiv. 14-Tage-Entwicklung volatil, Fundamentaldaten bleiben stark.
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 31
Performance 1M: -2,92 %
