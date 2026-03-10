Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.03.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Centene
Tagesperformance: -15,59 %
Platz 1
Performance 1M: -1,93 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -10,62 %
Platz 2
Performance 1M: +7,58 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -7,14 %
Platz 3
Performance 1M: +16,77 %
Oracle
Tagesperformance: +6,40 %
Platz 4
Performance 1M: +4,56 %
Corning
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 5
Performance 1M: +1,29 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -5,54 %
Platz 6
Performance 1M: +1,96 %
United Rentals
Tagesperformance: -5,30 %
Platz 7
Performance 1M: -10,40 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -5,23 %
Platz 8
Performance 1M: -2,48 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 9
Performance 1M: -6,62 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 10
Performance 1M: +31,31 %
Paycom Software
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 11
Performance 1M: +9,95 %
Equifax
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 12
Performance 1M: +5,37 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 13
Performance 1M: +5,94 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 14
Performance 1M: +6,96 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 15
Performance 1M: -5,13 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 16
Performance 1M: -3,10 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 17
Performance 1M: -5,21 %
Gartner
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 18
Performance 1M: +6,41 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 19
Performance 1M: -2,60 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 20
Performance 1M: +9,04 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 21
Performance 1M: +4,38 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 22
Performance 1M: -9,93 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 23
Performance 1M: +11,16 %
Aon Registered (A)
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 24
Performance 1M: +10,18 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 25
Performance 1M: +19,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu ServiceNow: KI-Angst soll abklingen; Investor Day am 5. März und 5 Mrd. Aktienrückkäufe unterstützen eine Erholung. Kursrückgang von über 180 auf unter 100 wird als Tiefpunkt gesehen. Widerstände um 120–130; Breakouts über 130–150 könnten neue Käufe auslösen. Einige Trader sichern Gewinne oder warten ab. Insgesamt leicht bullish, aber Vorsicht.
Intel
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 26
Performance 1M: -7,89 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 27
Performance 1M: +4,93 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 28
Performance 1M: -6,03 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 29
Performance 1M: +6,17 %
SLB
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 30
Performance 1M: -4,85 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 31
Performance 1M: -5,71 %
Citigroup
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 32
Performance 1M: -11,93 %
3M
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 33
Performance 1M: -8,95 %
Teradyne
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 34
Performance 1M: -3,17 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 35
Performance 1M: -2,33 %
Clorox
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 36
Performance 1M: -3,23 %
Eaton
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 37
Performance 1M: -3,77 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 38
Performance 1M: -10,32 %
Arista Networks
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 39
Performance 1M: -0,86 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 40
Performance 1M: +10,05 %
