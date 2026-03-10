Hyundai Mobis nimmt ungarisches Werk in Betrieb, um Fahrwerksmodule an einen deutschen Premium-Automobilhersteller zu liefern

SEOUL, Südkorea, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis gab am 10. bekannt, dass es in Ungarn eine neue Produktionsstätte für einen globalen Kunden errichtet hat, die nun vollständig in Betrieb ist.

- Mobis errichtete in Ungarn ein neues Werk, das sich auf die Lieferung von Fahrwerksmodulen für Elektro- und Hybridfahrzeuge an einen europäischen OEM spezialisiert hat. - Das Unternehmen sicherte sich den zusätzlichen Auftrag aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Lieferung von Fahrwerksmodulen für die nordamerikanischen Modelle eines deutschen Premium-Automobilherstellers seit 2022 sowie seiner anerkannten Produktionstechnologie und Qualitätswettbewerbsfähigkeit. - Ungarn entwickelt sich zügig zu einem Zentrum der Automobilproduktion in Osteuropa... Mobis maximiert die Liefereffizienz, indem es den neuen Standort in der Nähe seiner Kunden errichtet.

Seit 2022 liefert Hyundai Mobis über sein Werk in Alabama (USA) Fahrwerksmodule (komplette Vorder- und Hinterachsen) an die Mercedes-Benz AG. Das Unternehmen hat nun ein weiteres Werk in Europa fertiggestellt, um die Lieferungen an denselben Automobilhersteller auszuweiten.

Das Fahrwerksmodul ist ein Oberbegriff für die unter der Karosserie montierten Teile, wie beispielsweise das Lenk-, Brems- und Federungssystem. Es bezieht sich auch auf die Gesamtheit der Teile für diese Systeme, die auf dem Rahmen montiert sind.

Die neue Produktionsstätte von Hyundai Mobis in Kecskemét befindet sich in Zentralungarn in der Nähe des Kundenstandorts. Das Werk erstreckt sich über eine Fläche von etwa 50.000 Quadratmetern und arbeitet nach dem Just-In-Sequence-System (JIS), das eine Echtzeitverarbeitung von Produktionsplänen für die sofortige Fertigung und Lieferung ermöglicht.

Das Vertrauen, das Hyundai Mobis durch seine nachgewiesene Leistungsbilanz in Bezug auf stabile Lieferungen, fortschrittliche Produktionstechnologie und starke Wettbewerbsfähigkeit in Sachen Qualität in seinem Werk in Alabama in Nordamerika erworben hat, hat zu zusätzlichen Lieferungen in Europa geführt.

Das ungarische Werk wird zunächst Fahrwerksmodule für die Elektro- und Hybridfahrzeuge des deutschen Premium-Automobilherstellers liefern. Es verfügt über flexible Produktionslinien, die eine gemischte Produktion von Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsmotoren ermöglichen und eine schnelle Reaktion auf unterschiedliche Produktionspläne der Kunden gewährleisten.