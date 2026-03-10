RBC stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank sehe die aktuellen Marktschwankungen als positiv für das Wertpapier- und Kapitalmarktgeschäft an, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Das Bankhaus sei nur begrenzt im Nahen Osten engagiert, man sei sich jedoch der potenziellen dämpfenden Wirkung der Spannungen in der Region auf die Konjunkturstimmung bewusst./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 31,48EUR auf Tradegate (10. März 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.



