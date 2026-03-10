    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrump Media Technology AktievorwärtsNachrichten zu Trump Media Technology

    Wirtschaft

    Trump fordert von Iran Minen-Entfernung am Golf

    Foto: stock.adobe.com
    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat den Iran aufgefordert, etwaige Minen aus der Straße von Hormus, die den Persischen Golf von den Weltmeeren trennt, zu entfernen.

    Trump teilte am Dienstag über seine Plattform "Truth Social" mit, ihm lägen zwar keine Berichte über solche Minenverlegungen vor, "sollten aus irgendeinem Grund Minen verlegt worden sein und diese nicht unverzüglich entfernt werden, werden die militärischen Konsequenzen für den Iran ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreichen". Sollte der Iran hingegen die möglicherweise verlegten Minen entfernen, "wäre das ein Riesenschritt in die richtige Richtung", so Trump weiter.

    "Darüber hinaus setzen wir dieselben Technologien und Raketenkapazitäten ein, die gegen Drogenhändler eingesetzt werden, um jedes Boot oder Schiff, das versucht, die Straße von Hormus zu verminen, endgültig zu eliminieren. Sie werden schnell und brutal bekämpft werden", schrieb Trump weiter.

    Nur gut zehn Minuten ergänzte der US-Präsident ebenfalls auf "Truth Social", er freue sich, nun berichten zu können, dass in den letzten Stunden "zehn inaktive Minenlegerboote und/oder -schiffe getroffen und vollständig zerstört" worden seien. Weitere würden folgen.

    Zuvor hatte US-Energieminister Chris Wright fälschlicherweise gemeldet, die US-Marine habe erfolgreich einen Öltanker durch die Straße von Hormus eskortiert. Das Weiße Haus musste dies später dementieren. Die Mitteilung hatte den Ölpreis kurzzeitig kräftig sinken lassen.

    Verfasst von Redaktion dts
