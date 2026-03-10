JEFFERIES stuft Biontech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen und einem Umbruch im Management von 151 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung der Gründer, Biontech zu verlassen, sei zwar überraschend gekommen. Falls das Unternehmen jedoch die richtigen Nachfolger findet, die die Kommunikation verbessern und sich auf die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse konzentrieren, könnte dies auf lange Sicht positiv sein. Zudem seien die Aktien günstig bewertet./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 15:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,44 % und einem Kurs von 72,45EUR auf Tradegate (10. März 2026, 21:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 151

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 138,00 $ , was eine Steigerung von +62,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer