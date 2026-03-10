Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie legt zu
AUSTIN (dpa-AFX) - Der Tech-Konzern Oracle kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur wuchs im abgelaufenen Quartal um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Oracle übertraf damit die durchschnittliche Erwartung von Analysten. Die Aktie sprang in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent auf gut 160 Dollar hoch.
Damit würde sich im Hauptgeschäft die Kursstabilisierung seit Anfang Februar fortsetzen. Zuvor waren der Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es bei Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können.
Der weitgehend von Tech-Milliardär Larry Ellison beherrschte Konzern arbeitet unter anderem an einem hunderte Milliarden Dollar teuren Infrastruktur-Projekt für Künstliche Intelligenz mit dem
ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammen.
Insgesamt stieg der Oracle-Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente der Konzern knapp 3,7 Milliarden Dollar nach 2,94 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor./so/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 138,7 auf Tradegate (10. März 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +11,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 404,73 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 330,00USD was eine Bandbreite von +15,12 %/+137,44 % bedeutet.
Tja, derzeit bekommt halt alles, was irgendwer mit Software assoziiert, eins auf den Deckel.
Da Papier schwingt noch bis mindestens 155 € durch. Dann kommt ein begrenzter Rebound.