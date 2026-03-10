    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie legt zu

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    AUSTIN (dpa-AFX) - Der Tech-Konzern Oracle kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur wuchs im abgelaufenen Quartal um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Oracle übertraf damit die durchschnittliche Erwartung von Analysten. Die Aktie sprang in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent auf gut 160 Dollar hoch.

    Damit würde sich im Hauptgeschäft die Kursstabilisierung seit Anfang Februar fortsetzen. Zuvor waren der Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es bei Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können.

    Der weitgehend von Tech-Milliardär Larry Ellison beherrschte Konzern arbeitet unter anderem an einem hunderte Milliarden Dollar teuren Infrastruktur-Projekt für Künstliche Intelligenz mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammen.
    Insgesamt stieg der Oracle-Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 17,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente der Konzern knapp 3,7 Milliarden Dollar nach 2,94 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor./so/mis

