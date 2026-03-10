    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Oracle Aktie weiter im Aufwärtstrend - +6,75 % - 10.03.2026

    Am 10.03.2026 ist die Oracle Aktie, bisher, um +6,75 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

    Oracle aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Sie steigt um +6,75 % auf 139,01. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Oracle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 139,01, mit einem Plus von +6,75 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Oracle Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -31,52 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle -20,04 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    Oracle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,08 %
    1 Monat +4,56 %
    3 Monate -31,52 %
    1 Jahr -7,99 %

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 398,75 Mrd.EUR € wert.

    Leichtes Minus - Volatiler Ölpreis verunsichert


    Die Anleger an den US-Börsen sind am Dienstag in einem nervösen Handel wieder vorsichtiger geworden. Nach der Vortageserholung schlossen die wichtigsten Indizes leicht im Minus. Die Anleger verfolgten weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg und …

    Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie legt zu


    Der Tech-Konzern Oracle kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf …

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 10.03.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.03.2026 im S&P 500.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,83 %. Salesforce notiert im Minus, mit -1,43 %. IBM notiert im Minus, mit -0,90 %. Microsoft verliert -0,82 % SAP notiert im Minus, mit -1,84 %.

    Oracle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verfasst von Markt Bote
