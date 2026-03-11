US-Präsident Trump und die KI-Hyperscaler! Siemens Energy, Nordex und Stallion Uranium Aktie.

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStallion Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Stallion Uranium
    Die großen KI-Konzerne in den USA übernehmen bei der Energieversorgung ihrer Rechenzentren noch mehr Verantwortung. Beim jüngsten Treffen mit Präsident Donald Trump waren sich Microsoft, Alphabet, Meta und Co. einig, dass der Boom nicht zulasten der …

    Foto: esg-aktien.de
    Die großen KI-Konzerne in den USA übernehmen bei der Energieversorgung ihrer Rechenzentren noch mehr Verantwortung. Beim jüngsten Treffen mit Präsident Donald Trump waren sich Microsoft, Alphabet, Meta und Co. einig, dass der Boom nicht zulasten der Privathaushalte gehen darf. Davon profitiert derzeit Siemens Energy stark. Gaskraftwerke sind für die Hyperscaler derzeit die erste Wahl bei der Stromversorgung. Gleichzeitig setzen alle auf Atomenergie. Das benötigte Uran sollte möglichst aus Nordamerika kommen. Damit wird die Aktie von Stallion Uranium für Anleger interessant. Reger Newsflow sollte die Aktie im laufenden Jahr antreiben. Bei Nordex lässt der Rückenwind derzeit nach. Zumindest die Aktie scheint zu konsolidieren. Analysten finden lobende Worte und operativ läuft es rund.

