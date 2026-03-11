    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Entscheidung über weitere Spitzenförderung

    BERLIN (dpa-AFX) - Bis zu diesem Mittwoch wird entschieden, welche Hochschulen in Deutschland weiter als sogenannte Exzellenzuniversitäten gefördert werden. Nach der Entscheidung hinter verschlossenen Türen wollen der Wissenschaftsrat und die Deutsche Forschungsgemeinschaft das Ergebnis bekanntgeben (18.00 Uhr). Seit Dienstag beraten Expertinnen und Experten sowie die Forschungsministerinnen und -minister von Bund und Ländern darüber.

    Zehn Standorte kommen laut Wissenschaftsrat für eine weitere Förderung infrage. Alle sieben Jahre findet eine solche Überprüfung statt. Geprüft wird, ob die Hochschulen die Voraussetzungen weiter erfüllen. Mit der Exzellenzstrategie sollen Universitäten durch die Förderung wissenschaftlicher Spitzenleistungen gestärkt und Kooperationen unterstützt werden./bw/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
