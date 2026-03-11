Alterskontrolle für E-Zigaretten-Tanks?

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Mittwoch (8.45 Uhr) klären, ob beim Verkauf von leeren Ersatztanks für E-Zigaretten im Internet das Alter der Käuferinnen und Käufer kontrolliert werden muss. Über die Frage streiten zwei Handelsfirmen, die online E-Zigaretten verkaufen. Der Kläger meint, ein Verkauf ohne Alters-Check verstoße gegen den Jugendschutz.

E-Zigaretten sind mit einer Flüssigkeit gefüllt, die über ein Heizelement erwärmt, verdampft und anschließend über ein Mundstück eingeatmet wird. Dabei gibt es verschiedene Produktarten. Bei offenen Systemen befüllt man sich die E-Zigaretten selbst mit den sogenannten Liquids. Hierfür sind auch die Ersatztanks wichtig, die in der Regel zwischen 15 und 30 Euro kosten.