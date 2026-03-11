    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wieder Personenzüge zwischen China und Nordkorea

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PEKING (dpa-AFX) - Die Beziehungen zwischen China und dem international weitgehend isolierten Nordkorea verbessern sich weiter: Nach sechs Jahren Pause wird eine direkte Zugverbindung zwischen den Hauptstädten Peking und Pjöngjang wieder aufgenommen. Wie die chinesische Staatsbahn mitteilte, bricht der erste Personenzug an diesem Donnerstag zu der fast 24-stündigen Fahrt auf. Die Verbindung war seit 2020 unterbrochen, weil Nordkorea damals seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie geschlossen hatte.

    Die Verbindung fördere die Wirtschaftskooperation und den kulturellen Austausch zwischen den Menschen beider Länder, teilte die Staatsbahn mit. Die Züge sollen viermal pro Woche in beide Richtungen verkehren. Laut der Staatsbahn soll es auch zwei Waggons für ausländische Reisende geben.

    Vor der Corona-Pandemie waren Chinesen im abgeschotteten Nordkorea die größte Touristengruppe. Zudem ist China unter Führung der kommunistischen Partei ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner des Landes. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms und schweren Menschenrechtsverletzungen mit weitreichenden UN-Sanktionen belegt.

    Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un war im vergangenen September in einem seiner seltenen Auslandsbesuche zur Militärparade der chinesischen Volksbefreiungsarmee nach Peking gereist./jon/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
