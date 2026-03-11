Ambitionierte Ziele im Blick
Rheinmetall stellt Zahlen vor
- Jahreszahlen 2025; Bilanz-PK mit Prognose 2026
- Verkauft Autozulieferer, fokussiert auf Rüstung.
- Umsatz +20% auf 7,5 Mrd; Ziel 50 Mrd bis 2030.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Zukauf eines Schiffbauers stellt Deutschlands größter Rüstungskonzern am Mittwoch seine Jahreszahlen für 2025 vor. Außerdem gibt Konzernchef Armin Papperger bei der Bilanz-Pressekonferenz (10 Uhr) eine Prognose für 2026. Rheinmetall möchte sich von seinem schwächelnden Geschäft als Autozulieferer trennen, um ein reiner Rüstungsanbieter zu werden. Das Waffengeschäft boomt, angesichts der russischen Bedrohung rüsten die Bundeswehr und andere Nato-Armeen auf. Allerdings kommt manch staatlicher Auftrag nicht so schnell wie gedacht, was zuletzt für etwas Ernüchterung gesorgt hatte.
In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres war Rheinmetalls Umsatz um 20 Prozent auf rund 7,5 Milliarden Euro gestiegen. Der Wachstumskurs soll fortgesetzt werden und sogar noch steiler nach oben gehen, 2030 soll es im Gesamtjahr ein Umsatz von 50 Milliarden Euro sein. Rheinmetall stellt Artillerie- und Flugabwehr-Geschütze sowie Panzer, Militär-Lastwagen, Munition, Drohnen und seit kurzem auch Schiffe her. Das Düsseldorfer Unternehmen hatte den militärischen Geschäftszweig der Bremer Lürssen-Werft übernommen. Die Firmenzentrale von Rheinmetall ist in Düsseldorf, das größte Werk im niedersächsischen Unterlüß./wdw/niw/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 1.635 auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,04 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.037,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +3,98 %/+34,56 % bedeutet.
Rheinmetall , Airbus und OHB verbünden sich für Starlink Alternative
laut Handelsblatt gibt es Überlegungen, die Produktion von Patriot PAC-3 Systemen mit Lockheed Martin in D zu übernehmen. Dürfte von Vorteil sein, dass man schon mit RHM beim F35 zusammen arbeitet.
“Schon vor dem Irankrieg hat die deutsche Industrie als bisher einzige weltweit umfangreiche Abkommen mit der US-Industrie geschlossen. So baut MBDA Deutschland in Kooperation mit Raytheon im bayerischen Schrobenhausen derzeit eine Produktion für die „Pac-2“-Variante auf. „Damit verdoppeln wir die weltweite Produktionskapazität dieser Variante“, erklärt MBDA am Mittwoch auf Anfrage.
Bald wird Rheinmetall für die Amis produzieren müssen, wenn die so weitermachen.