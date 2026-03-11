    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Günther macht Wohlstand von längerer Arbeit abhängig

    KIEL (dpa-AFX) - Nach Aussage von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) muss in Deutschland länger im Alter gearbeitet werden, damit Wohlstand erhalten bleibt. "Wir brauchen einen Mentalitätswandel", sagte Günther im Interview des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

    Günther sagte, es sei gesellschaftlich etabliert, dass man vorzeitig in den Ruhestand gehe oder mit 48 Jahren sein Unternehmen verkaufe und das Leben genieße. Das sei zwar individuell verständlich.

    "Aber wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir auch Menschen, die bis 70 arbeiten wollen und dürfen", sagte Günther. "Dafür sollte es mehr gesellschaftliche Anerkennung geben als für den Vorruhestand."

    In der Debatte sei es wichtig, nicht reflexhaft vom Dachdecker zu sprechen, der mit 70 Jahren nicht mehr auf dem Dach stehen könne, sagte Günther zuvor. "Da sind wir uns doch alle einig." Mit solchen Argumenten sei jede Diskussion tot.

    Hintergrund ist, dass in der Debatte um längere Arbeitszeiten beispielsweise Gewerkschaften diese mit der Begründung ablehnen, dass ältere Arbeiter und Handwerker gesundheitlich nicht länger arbeiten könnten.

    Aktuell steigt das Rentenalter bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre. Wer 45 Beitragsjahre vorweisen kann, darf früher in den Ruhestand gehen./lkm/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
