Experten fordern rasche EU-Agrarwende

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Das Agrar- und Ernährungssystem in Europa ist zunehmend durch den Klimawandel bedroht - und verursacht selbst etwa ein Drittel der Netto-Treibhausgasemissionen der Europäischen Union. Mit beiden Problemen müsse sich die EU dringend stärker befassen, mahnt der Europäische Wissenschaftliche Beirat für Klimawandel in einem neuen Bericht. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Klimaziele für 2040 und 2050 zu erreichen.

Um diese zu erreichen und zugleich die Lebensmittelversorgung Europas zu gewährleisten und die Existenzgrundlage der Landwirte zu schützen, sei ein umfassender Wandel im Agrar- und Ernährungssystem der EU nötig, schreiben die Experten.