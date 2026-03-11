    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Mehr Tempo fürs Klima

    Experten fordern rasche EU-Agrarwende

    Mehr Tempo fürs Klima - Experten fordern rasche EU-Agrarwende
    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Das Agrar- und Ernährungssystem in Europa ist zunehmend durch den Klimawandel bedroht - und verursacht selbst etwa ein Drittel der Netto-Treibhausgasemissionen der Europäischen Union. Mit beiden Problemen müsse sich die EU dringend stärker befassen, mahnt der Europäische Wissenschaftliche Beirat für Klimawandel in einem neuen Bericht. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Klimaziele für 2040 und 2050 zu erreichen.

    Um diese zu erreichen und zugleich die Lebensmittelversorgung Europas zu gewährleisten und die Existenzgrundlage der Landwirte zu schützen, sei ein umfassender Wandel im Agrar- und Ernährungssystem der EU nötig, schreiben die Experten.

    Dieses umfasse die gesamte Wertschöpfungskette von der Düngemittelproduktion bis zum Lebensmittelverbraucher. Zwar habe die Landwirtschaft bei der Reduktion von Emissionen Fortschritte gemacht. "Doch Umfang und Tempo der Reduktionen sind noch nicht ausreichend", sagte der deutsche Beiratsvorsitzende Ottmar Edenhofer einer Mitteilung zufolge.

    Neben technischen Verbesserungen empfiehlt der Beirat, klimaschädliche Subventionen zu reduzieren, Emissionen im Agrarsektor zu bepreisen und Landwirte beim Übergang zu klimafreundlichen Methoden zu unterstützen. Außerdem sollten den Experten zufolge eine nachhaltigere Ernährung gefördert und Lebensmittelabfälle reduziert werden./wbj/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
