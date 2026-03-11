    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 11. März 2026

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 11. März

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystenkonferenz, 11.00 Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystenkonferenz) 07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen (11.00 Pk)
    07:30 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (8.00 Analystenkonferenz, 10.00 Bilanz-Pk) 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen
    08:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen
    14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung

    NLD: Wolters Kluwer, Geschäftsbericht

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q4/25
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26
    09:30 DEU: DIW-Konjunkturbarometer
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26
    13:30 USA: Realeinkommen 2/26
    15:30 USA: EIA-Ölbericht

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe

    09:30 DEU: Online-Pk Bitkom zur «Digitalisierung der Wirtschaft» mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst

    10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin

    15:00 CHE: UN-Nothilfekoordinator stellt Finanzbedarf für Krisen weltweit vor

    AUT: Opec Ölmarktbericht Monat

    CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

    DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf +10.00 Keynote des Umweltministers Carsten Schneider (SPD)

    CHN: Fortsetzung des chinesischen Volkskongresses
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
