Sinkende Nachfrage
Durchschnittspreis für E-Bikes gesunken
BERLIN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr ist der Durchschnittspreis für in Deutschland verkaufte E-Bikes gesunken. Im Schnitt mussten die Käufer 2.550 Euro und damit 3,8 Prozent weniger pro E-Bike bezahlen, wie die Verbände von Zweiradindustrie und Fachhandel berichten. Verkauft wurden 2 Millionen Stück nach 2,1 Millionen im Jahr zuvor. Herkömmliche Fahrräder ohne Motor kosteten wie im Jahr zuvor durchschnittlich 500 Euro. Aber auch hier gab es wegen hoher Lagerbestände kräftige Rabatte. Diese wurden ausgeglichen durch den Boom bei teuren Renn- und Gravelbikes. Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der Branche wollen die Verbände im Laufe des Tages in Berlin vorstellen./ceb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bike24 Holding Aktie
Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 2,995 auf Lang & Schwarz (10. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bike24 Holding Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Bike24 Holding bezifferte sich zuletzt auf 132,28 Mio..
Ganz beachtlich!
Beschleunigtes Umsatzwachstum von 25 %, Ergebnis nach Steuern im positiven Bereich und starker Ausblick für Q3! Der ein oder andere User hier hatte bereits von Insolvenz geredet, aber die dürfte nun in weite Ferne gerückt sein. Ich werde weiter aufstocken.
Auch wenn ich die Ergebnisverbesserung des vierten Quartals durchaus positiv sehe, so bleibt doch weiterhin ein deutlicher Verlust stehen.
Die Formulierungen der Unternehmensbekanntmachungen sind definitiv irreführend, denn es wird eine nach wie vor nicht vorhandene Profitabilität vorgetäuscht und sogar noch von einer weiteren Verbesserung dieser gesprochen.
Für die hohen vorhandenen Schulden fallen nun einmal Zinskosten an und diese einfach herauszurechnen ist schon dreist und das Ergebnis wird sogar noch um weitere Kosten "bereinigt".
Entscheidend ist doch nur, was unter dem Strich herauskommt und das reicht weiterhin noch nicht einmal für die Zinszahlungen.
Mag ja sein, dass Bike24 in diesem Jahr endlich die Kurve bekommt und somit die immense Schuldenlast stemmen kann, aber das müssten sie erst einmal beweisen.
Die Verlängerung der Kreditvereinbarungen bis 2027 ist erst einmal positiv, aber es stellt sich doch die Frage, warum die Gläubiger diese überhaupt eingegangen sind.
Ich denke, weil sie ganz genau wissen, dass Bike24 ansonsten sofort insolvent wäre und sie den Großteil ihrer Kredite abschreiben müssten. So wurde das Problem erst einmal verschoben und vielleicht verbessert sich die finanzielle Lage ja bis dahin.
Weiterhin sehe ich hier aber mittelfristig die Gefahr eines StaRUG Verfahrens.
Die Aktie ist für kurzfristiges Zocken sicherlich geeignet, aber für langfristige Investoren halte ich andere Aktiengesellschaften vom Chance-Risiko-Verhältnis für deutlich interessanter.