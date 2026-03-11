Durchschnittspreis für E-Bikes gesunken

Markus1973HH schrieb 26.03.25, 23:05

Ich stimme dir da vollkommen zu.

Auch wenn ich die Ergebnisverbesserung des vierten Quartals durchaus positiv sehe, so bleibt doch weiterhin ein deutlicher Verlust stehen.

Die Formulierungen der Unternehmensbekanntmachungen sind definitiv irreführend, denn es wird eine nach wie vor nicht vorhandene Profitabilität vorgetäuscht und sogar noch von einer weiteren Verbesserung dieser gesprochen.

Für die hohen vorhandenen Schulden fallen nun einmal Zinskosten an und diese einfach herauszurechnen ist schon dreist und das Ergebnis wird sogar noch um weitere Kosten "bereinigt".

Entscheidend ist doch nur, was unter dem Strich herauskommt und das reicht weiterhin noch nicht einmal für die Zinszahlungen.

Mag ja sein, dass Bike24 in diesem Jahr endlich die Kurve bekommt und somit die immense Schuldenlast stemmen kann, aber das müssten sie erst einmal beweisen.

Die Verlängerung der Kreditvereinbarungen bis 2027 ist erst einmal positiv, aber es stellt sich doch die Frage, warum die Gläubiger diese überhaupt eingegangen sind.

Ich denke, weil sie ganz genau wissen, dass Bike24 ansonsten sofort insolvent wäre und sie den Großteil ihrer Kredite abschreiben müssten. So wurde das Problem erst einmal verschoben und vielleicht verbessert sich die finanzielle Lage ja bis dahin.

Weiterhin sehe ich hier aber mittelfristig die Gefahr eines StaRUG Verfahrens.

Die Aktie ist für kurzfristiges Zocken sicherlich geeignet, aber für langfristige Investoren halte ich andere Aktiengesellschaften vom Chance-Risiko-Verhältnis für deutlich interessanter.