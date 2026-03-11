    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    dpa-AFX Überblick

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    POLITIK vom 11.03.2026 - 6.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump droht Iran wegen Minen; US zerstören Schiffe
    • Wadephul in Riad; Krisengespräche mit SaudiArabien
    • Ukraine-Gespräche wohl nächste Woche unter USVerm.
    dpa-AFX Überblick - POLITIK vom 11.03.2026 - 6.15 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Minen in der Straße von Hormus? Trump droht dem Iran

    Washington - Nach Berichten über in der Straße von Hormus vom Iran verlegte Minen hat US-Präsident Donald Trump Teheran mit Vergeltung gedroht. "Sollten aus irgendeinem Grund Minen ausgelegt worden sein und diese nicht unverzüglich entfernt werden, wird dies für den Iran militärische Konsequenzen in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß haben", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Kurze Zeit später hieß es, US-Streitkräfte hätten mehrere iranische Marineschiffe, darunter 16 sogenannte Minenleger, in der Nähe der Straße von Hormus zerstört.

    Wadephul setzt Krisenreise zum Iran-Krieg in Riad fort

    Riad - Außenminister Johann Wadephul setzt in Saudi-Arabien seinen Krisenbesuch in vom Iran-Krieg betroffenen Ländern fort. Er kam am Abend in der Hauptstadt Riad mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan zusammen. Wadephul wollte auch ausloten, welche Perspektiven die Regierung in dem Golf-Königreich für ein Ende der Angriffe Israels und der USA auf den Iran und für die Zeit danach sieht. Am Sonntag war es in Saudi-Arabien erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs infolge eines mutmaßlich iranischen Angriffs zu Todesfällen gekommen.

    Neue Gespräche über Ukraine-Krieg womöglich nächste Woche

    Kiew - Die wegen des Iran-Kriegs verzögerten Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung über ein Ende des Ukraine-Kriegs könnten in der nächsten Woche weitergehen. Die US-Seite habe das Treffen verschoben und einen Termin dafür in der nächsten Woche vorgeschlagen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Washingtons Chefunterhändler Steve Witkoff äußerte sich ähnlich bei dem US-Sender CNBC. Die Türkei sei bereit, Austragungsort für die nächsten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine unter US-Vermittlung zu sein, teilte Selenskyj mit.

    Spitzen von Union und SPD beraten im Koalitionsausschuss

    Berlin - Die Spitzen von Union und SPD treffen sich am Abend im Kanzleramt zu einer Sitzung des Koalitionsausschusses. Nach Angaben aus der Koalition soll es unter anderem um Haushaltsfragen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gehen. Die SPD will bei den Beratungen mit Kanzler Friedrich Merz auch über die Folgen des Kriegs im Iran sprechen - vor allem im Hinblick auf die steigenden Spritpreise. Konkrete Beschlüsse werden beim Treffen des Koalitionsausschusses nicht erwartet. Eine Pressekonferenz wie bei früheren Sitzungen ist diesmal zunächst nicht geplant.

    Hochstufung der AfD Niedersachsen auf Eis gelegt

    Hannover - Die Hochstufung der AfD in Niedersachsen durch den Landesverfassungsschutz liegt nach einer Klage der Partei vorerst auf Eis. Der Landesverband werde weiter nur wie ein Verdachtsobjekt behandelt, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Der Verfassungsschutz hält die AfD Niedersachsen jedoch weiterhin für beobachtungsbedürftig. Bis zur Entscheidung im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Hannover verzichtet der Dienst weitgehend auf besonders eingriffsintensive Maßnahmen. Die AfD Niedersachsen war erstmals 2022 als Verdachtsobjekt eingestuft worden.

    Günther macht Wohlstand von längerer Arbeit abhängig

    Kiel - Nach Aussage von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther muss in Deutschland länger im Alter gearbeitet werden, damit Wohlstand erhalten bleibt. Er forderte im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einen "Mentalitätswandel". Günther sagte, es sei gesellschaftlich etabliert, dass man vorzeitig in den Ruhestand gehe. "Aber wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, brauchen wir auch Menschen, die bis 70 arbeiten wollen und dürfen", sagte Günther. "Dafür sollte es mehr gesellschaftliche Anerkennung geben als für den Vorruhestand."/n1/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    dpa-AFX Überblick POLITIK vom 11.03.2026 - 6.15 Uhr Minen in der Straße von Hormus? Trump droht dem Iran Washington - Nach Berichten über in der Straße von Hormus vom Iran verlegte Minen hat US-Präsident Donald Trump Teheran mit Vergeltung gedroht. "Sollten aus irgendeinem Grund Minen ausgelegt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     