JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktien bleibe positiv./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 149,4EUR auf NYSE (11. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



