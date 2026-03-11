JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktien bleibe positiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 149,4EUR auf NYSE (11. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte