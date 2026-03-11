    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Viele Wähler vor Landtagswahl in Rheinland-Pfalz noch unentschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • 22% sind noch unentschlossen vor der Wahl laut
    • AfD bei Entschlossenen 19%, SPD 16%, CDU 13%!!!!
    • CDU 28% und SPD 27% knapp beieinander laut SWR!
    Umfrage - Viele Wähler vor Landtagswahl in Rheinland-Pfalz noch unentschlossen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LUDWIGSHAFEN/KOBLENZ (dpa-AFX) - Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz weiß einer Umfrage zufolge gut ein Fünftel der Wählerinnen und Wähler noch nicht, an wen ihre Stimme gehen soll. Wie der repräsentative "Rheinland-Pfalz Report" des Ifak Instituts im Auftrag der Koblenzer "Rhein-Zeitung" und des privaten Radiosenders "RPR1." ergab, haben sich 22 Prozent der Befragten bisher nicht auf eine Partei festgelegt. In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt.

    Die Unentschlossenen sind daher aktuell noch die größte Wählergruppe, die in der Umfrage als eigener Block neben den Parteien betrachtet wird, anders als bei anderen Umfragen zur politischen Stimmung.

    AfD bei Wahlentschlossenen vorn

    Die AfD liegt demnach bei den bereits entschlossenen Wählern bei 19 Prozent, die SPD bei 16, die CDU bei 13 Prozent. Sobald sich Menschen aus der Gruppe der noch unentschlossenen Wähler festlegen, können sich diese Zahlen deutlich verschieben. Dahinter folgen Grüne (7 Prozent), Linke (7 Prozent) und Freie Wähler (3 Prozent). Das BSW erreicht ebenso wie die in der Ampel mitregierende FDP 2 Prozent.

    Weiteren Umfragen zufolge, bei der die Unentschlossenen anders betrachtet werden, zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schnieder und der SPD mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer ab. Wie das Wahlforschungsinstitut Infratest dimap Ende Februar für den SWR ermittelte, kam die CDU bei der Sonntagsfrage auf 28 Prozent der Stimmen. Knapp dahinter folgt die SPD (27 Prozent), dann die AfD (19 Prozent). Die Grünen kämen auf 9 Prozent, die Linke und die Freien Wähler auf jeweils 5 Prozent. Die FDP würde den Einzug in den Landtag wohl deutlich verpassen.

    TV-Duell zwischen Schweitzer und Schnieder

    Am gestrigen Abend waren Schweitzer und Schnieder in einem TV-Duell des SWR aufeinandergetroffen. Trotz inhaltlicher Unterschiede blieben heftige Kontroversen der beiden Politiker, die womöglich nach dem Wahltag zusammenarbeiten müssen, aus. Thematisch ging es unter anderem um die hohen Spritpreise und um Sonderurlaube für Landesbeamte.

    Das Ifak Institut hat für die aktuelle Umfrage zwischen dem 19. Januar und 22. Februar 1.047 deutschsprachige Menschen ab 16 Jahren in Rheinland-Pfalz online befragt, darunter zwei Prozent, die nicht wählen dürfen. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Umfragen spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./hus/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage Viele Wähler vor Landtagswahl in Rheinland-Pfalz noch unentschlossen Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz weiß einer Umfrage zufolge gut ein Fünftel der Wählerinnen und Wähler noch nicht, an wen ihre Stimme gehen soll. Wie der repräsentative "Rheinland-Pfalz Report" des Ifak Instituts im Auftrag der Koblenzer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     