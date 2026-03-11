UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec mehr als halbiert von 53 auf 25 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem Rückzug der Jahresziele im Januar - nur einen Monat nach deren Veröffentlichung - habe der Medizintechnikkonzern eine mehrjährige Serie fortgesetzt, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Seine bereinigte Ergebnisschätzung (Ebita) für 2026 liege deutlich unter dem Konsens. Zudem gingen seine jährlichen Wachstumsprognosen bis 2030 von anhaltender Schwäche in China sowie weiteren Marktanteilsverluste im Diagnostikgeschäft aus. Die Bewertung der Aktien erscheine im Sektorvergleich attraktiv. Wegen der unsicheren Geschäftsaussichten gebe es aber weiter Gründe zur Vorsicht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 24,73EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



