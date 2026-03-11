Preiswahnsinn an Tankstellen: Australien greift durch und will Transparenz

Australiens Wettbewerbsbehörde wird von den Kraftstoffhändlern Erklärungen zur Preisgestaltung während der aktuellen Krise im Nahen Osten einfordern, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Damit sollen die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich Preisspitzen und Vertriebsproblemen in regionalen und ländlichen Gebieten des Landes ausgeräumt werden, wie Reuters berichtet.

In diesem Zusammenhang gab die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission bekannt, dass sie künftig wöchentliche Marktberichte veröffentlichen wird, um den Verbrauchern mehr Transparenz zu bieten und das Verhalten der Einzelhändler genauer zu überwachen. Die Regulierungsbehörde hat letzte Woche die Tankstellenbetreiber angeschrieben und um Informationen über die jüngsten Preiserhöhungen gebeten. Zu den größten Tankstellenbetreibern des Landes gehören Viva Energy und Ampol.

Sie wird gegen sie vorgehen, wenn Verbraucher über rasche Preiserhöhungen irregeführt werden oder wenn gegen die Wettbewerbsbestimmungen verstoßen wird, so Kommissarin Anna Brakey. Zudem priorisiert die Regulierungsbehörde Maßnahmen zur Unterstützung bei Problemen mit der Dieselverteilung in regionalen und ländlichen Gebieten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion