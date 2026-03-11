J.P. Morgan die Goldrallye ist lange nicht vorbei

„Gold hat in den letzten fünf Jahren eine rasante Rallye hingelegt und ist um über 170 % in die Höhe geschossen“, schrieben Mitte Februar Kriti Gupta, der Executive Director der J.P. Morgan Private Bank, und Justin Biemann von Global Investment Strategist. „Es gibt eine ganze Reihe von Gründen dafür, aber der wichtigste Treiber dürfte eine neue Ära geopolitischer Volatilität und Fragmentierung sein, die Anleger zum Kauf des Edelmetalls veranlasst.“

Sie wenden sich damit explizit gegen die Argumente, die immer wieder für ein baldiges Ende der Goldrallye vorgebracht werden. Eines dieser Argumente ist, dass die Zentralbanken ihre massiven Goldkäufe aus den letzten vier Jahren nicht mehr weiter fortsetzen werden. Dies wäre in der Tat für das Gold und seinen Preis ein herber Rückschlag, denn im Jahr 2025 dürften die Zentralbanken weltweit wieder rund 800 Tonnen Gold gekauft haben.

J.P. Morgan: Goldrallye lange nicht vorbei – Notenbanken und Anleger könnten weiter kräftig zukaufen

