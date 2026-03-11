    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield mit Erfolgsmeldung: Rüstungsboom lässt Aktie steigen

    Drei Australien-Aktien sorgen für Gesprächsstoff: mehr Kapazität bei DroneShield, mehr Geld bei GQG und ein Goldsprung bei Ora Banda.

    Bei der australischen Wertpapierbörse ASX stehen mit DroneShield, GQG Partners und Ora Banda Mining am Mittwoch drei Aktien besonders im Fokus:

    Im Rahmen einer neuen Partnerschaft hat DroneShield die Fertigung eines Systems zur Abwehr unbemannter Fluggeräte in Europa aufgenommen, wie MT Newswires berichtet. Während die Produktion bereits läuft, ist die Auslieferung für Mitte des Jahres geplant, wie das Verteidigungstechnologieunternehmen am Mittwoch mitteilte.

    Der Auftragsfertiger wird die komplette schlüsselfertige Montage und Komponentenfertigung übernehmen, wie es in der Mitteilung heißt. Erwartet wird, dass die globale Produktionsausweitung des Unternehmens die kombinierte jährliche Produktionskapazität bis Ende des Jahres auf 2,4 Milliarden Australische Dollar (1,47 Milliarden Euro) steigern wird. Im Jahr 2025 waren es etwa 500 Millionen Australische Dollar.

    Ein weiteres Unternehmen, das an der bedeutendsten Wertpapierbörse in Australien (ASX) gehandelt wird, hatte ebenfalls eine Erfolgsmeldung parat: GQG Partners meldete, dass das verwaltete Vermögen zum 28. Februar auf 172,9 Milliarden US-Dollar stieg. Im Vorjahreszeitraum belief es sich auf 160,5 Milliarden US-Dollar.

    Zudem hat Ora Banda Mining die Mineralressource ihrer Lagerstätte Round Dam in Westaustralien von zuvor 125.000 Unzen auf 25,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,6 Gramm pro Tonne (g/t) bzw. 1,3 Millionen Unzen erhöht.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

