DroneShield mit Erfolgsmeldung: Rüstungsboom lässt Aktie steigen

Bei der australischen Wertpapierbörse ASX stehen mit DroneShield, GQG Partners und Ora Banda Mining am Mittwoch drei Aktien besonders im Fokus:



Im Rahmen einer neuen Partnerschaft hat DroneShield die Fertigung eines Systems zur Abwehr unbemannter Fluggeräte in Europa aufgenommen, wie MT Newswires berichtet. Während die Produktion bereits läuft, ist die Auslieferung für Mitte des Jahres geplant, wie das Verteidigungstechnologieunternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der Auftragsfertiger wird die komplette schlüsselfertige Montage und Komponentenfertigung übernehmen, wie es in der Mitteilung heißt. Erwartet wird, dass die globale Produktionsausweitung des Unternehmens die kombinierte jährliche Produktionskapazität bis Ende des Jahres auf 2,4 Milliarden Australische Dollar (1,47 Milliarden Euro) steigern wird. Im Jahr 2025 waren es etwa 500 Millionen Australische Dollar.