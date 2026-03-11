Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar

Tja, derzeit bekommt halt alles, was irgendwer mit Software assoziiert, eins auf den Deckel.

Oracle wurde vor ein paar Monaten gefeiert, heute feierlich schlecht geredet.

Genauso wie Adobe, Teamviewer und Co, der vermeintliche Grund ist, dass wir in Zukunft wegen der Fortschritte in der KI auf diese Firmen in Zukunft verzichten werden- bzw. auf deren Produkte.





Ich glaube ja nicht so ganz daran! Vor allem Oracle und SAP werden wieder auferstehen. Einfach aus folgendem Grund, den ich jetzt einmal in prophetischer Weisheit vorhersagen werden:

Es wird nicht allzu lange dauern,d a werden im Internet gezielt Daten gepushed und verbreitet werden, damit die Ki sie findet und als Grundlage für die Analyse verwendet. Ich behaupte sogar, dass dieses schon länger geschieht. Die KI findet dann die falschen Daten und spuckt Riesenblödsinn aus, auf deren Grundlage dann aber weiter gearbeitet wird- und irgendwann einmal eine Katastrophe verursacht.

Dann wird man spätestens auf die Datenbanken zurückgreifen, die gesicherte Daten besitzen.

Also, ich kann zwar nicht vorhersagen, wie weit der Absturz von Oracle noch geht, aber dass sie wieder auferstehen werden, das sehe ich als sicher an.