ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar
- Jefferies bestätigt Buy, Kursziel 320 USD u.a.
- Oracle starkes Quartal; KI-Infrastruktur zahlt
- Chancen-Risiko-Profil der Aktie bleibt positiv
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Chance-Risiko-Profil der Aktien bleibe positiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 149,4 auf NYSE (11. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +0,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 410,25 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +7,10 %/+114,19 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 320 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Oracle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Tja, derzeit bekommt halt alles, was irgendwer mit Software assoziiert, eins auf den Deckel.
Da Papier schwingt noch bis mindestens 155 € durch. Dann kommt ein begrenzter Rebound.