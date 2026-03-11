Stahlhändler Klöckner & Co reduziert Nettoverlust deutlich

Die Zahlen könnten angesichts des laufenden Übernahmeangebots für Klöckner durch Worthington Steel allerdings in den Hintergrund treten./tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 11,55 auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..

Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -4,84 %/-30,80 % bedeutet.