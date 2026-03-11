Stahlhändler Klöckner & Co reduziert Nettoverlust deutlich
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co (Klöco) hat im vergangenen Jahr trotz des teuren Umbaus seinen Verlust nochmals reduzieren können. Unter dem Strich erwirtschafteten die Düsseldorfer ein Minus von 53 Millionen Euro nach minus 176 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) kletterte von zuvor 136 auf 171 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit kam der Wert allerdings am unteren Ende der Konzernprognose heraus. Während Klöco dank eines steigenden Marktanteils in den USA zwar etwas mehr absetzte, ging der Umsatz zugleich wegen gesunkener Preise und belastet durch Währungseffekte um 3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zurück.
Für 2026 stellt das Unternehmen trotz der zum Jahresende 2025 abgeschlossenen Veräußerung von acht US-Distributionsstandorten eine zum Vorjahresniveau konstante Absatzentwicklung in Aussicht. Zudem wird ein deutlicher Anstieg beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) und beim Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erwartet.
Die Zahlen könnten angesichts des laufenden Übernahmeangebots für Klöckner durch Worthington Steel allerdings in den Hintergrund treten./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 11,55 auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..
Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -4,84 %/-30,80 % bedeutet.
Ärgerlich für mich. Jetzt darf ich länger auf mein Geld warten und hätte teurer freihändig verkaufen können. Wenn man sich auf seine Bank verlassen könnte, würde ich auch immer erst am Ende einreichen.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gif
Da die Übernahme bis zur HV am 20.5.26 sicherlich noch nicht abgeschlossen ist, wird die Dividende für das GJ 2025 (0,20 Euro) auch für die Umtauschgattung DE000KC01V24 bezahlt.
SdK-Einschätzung zur Übernahme:
