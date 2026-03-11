    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner
    Stahlhändler Klöckner & Co reduziert Nettoverlust deutlich

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co (Klöco) hat im vergangenen Jahr trotz des teuren Umbaus seinen Verlust nochmals reduzieren können. Unter dem Strich erwirtschafteten die Düsseldorfer ein Minus von 53 Millionen Euro nach minus 176 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) kletterte von zuvor 136 auf 171 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit kam der Wert allerdings am unteren Ende der Konzernprognose heraus. Während Klöco dank eines steigenden Marktanteils in den USA zwar etwas mehr absetzte, ging der Umsatz zugleich wegen gesunkener Preise und belastet durch Währungseffekte um 3 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zurück.

    Für 2026 stellt das Unternehmen trotz der zum Jahresende 2025 abgeschlossenen Veräußerung von acht US-Distributionsstandorten eine zum Vorjahresniveau konstante Absatzentwicklung in Aussicht. Zudem wird ein deutlicher Anstieg beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) und beim Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erwartet.

    Die Zahlen könnten angesichts des laufenden Übernahmeangebots für Klöckner durch Worthington Steel allerdings in den Hintergrund treten./tav/stk

    Kloeckner

    ISIN:DE000KC01000WKN:KC0100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 11,55 auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -4,84 %/-30,80 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kloeckner. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das Worthington-Übernahmeangebot für Klöckner: Diskussionen zur Senkung der Annahmeschwelle und Verlängerung der Angebotsfrist, mögliche Verzögerungen bei behördlichen Freigaben und Auszahlung (Worthington rechnet H2 2026). Viele sehen die Aktie bei ~11 € als unterbewertet, spekulieren auf ein höheres Angebot (14–15 € bis 20 €) und erwarten Einreichungen zum Fristende.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
