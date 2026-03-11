GOLDMAN SACHS stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 240 auf 228 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke positive Kursreaktion nachbörslich sei wohl auf die erhöhten Ziele für die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zurückzuführen, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Hier zeichne sich eine Beschleunigung im vierten Geschäftsquartal ab, und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 liege 4 Prozent über dem Konsens. Borges schraubte ihre Bewertung allerdings etwas herunter./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 149,4EUR auf NYSE (11. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Gabriela Borges

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 228

Kursziel alt: 240

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



