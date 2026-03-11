BERNSTEIN RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 108 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe im Schlussquartal 2025 ermutigend abgeschnitten, aber immer noch viel zu beweisen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das neue Kursziel begründete er mit seinen gesenkten Schätzungen für 2026 sowie dem um sechs Milliarden Euro gesunkenen Wert der Porsche-Beteiligung seit seiner letzten Betrachtung der Aktie./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 90,21EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.





