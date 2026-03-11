    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 108 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe im Schlussquartal 2025 ermutigend abgeschnitten, aber immer noch viel zu beweisen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das neue Kursziel begründete er mit seinen gesenkten Schätzungen für 2026 sowie dem um sechs Milliarden Euro gesunkenen Wert der Porsche-Beteiligung seit seiner letzten Betrachtung der Aktie./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:18 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:10 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 90,21EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00, was eine Steigerung von +10,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 108 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe im Schlussquartal 2025 ermutigend abgeschnitten, aber immer noch viel zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     