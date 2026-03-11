Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 50 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 43,26 auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +5,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,27 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -21,82 %/+33,36 % bedeutet.